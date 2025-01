Cissa Guimarães confessa amor pela Bahia e celebra 40 anos do Sem Censura

Cissa Guimarães revelou felicidade por fazer programa em Salvador - Foto: Tomaz Siva | Agência Brasil

Cissa Guimarães não esconde de ninguém sua paixão pela Bahia e faz questão de visitar Salvador anualmente. Nos próximos dias, a apresentadora estará mais uma vez na capital baiana, mas desta vez com uma missão muito especial. A cidade foi escolhida para ser o palco das comemorações dos 40 anos do programa Sem Censura, da TV Brasil.

>>> Globo fará especial com Claudia Leitte, Daniela e Brown

Entre os dias 20 e 31 de janeiro, o tradicional programa de entrevistas contará com convidados especiais da Bahia, que também vão celebrar os 40 anos da Axé Music. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a apresentadora não esconde a alegria: "Estou tão feliz que pareço uma criança, um 'pinto no lixo'. Se eu não morasse no Rio, moraria na Bahia".

"Vamos ter um Sem Censura com uma receptividade muito calorosa em Salvador e em toda a Bahia. Recebemos muitas mensagens do estado elogiando o programa. Queremos comemorar esses 40 anos da atração na Bahia, que, na minha opinião, não poderia ser um lugar melhor para celebrar, porque a Bahia é celebração de vida", destacou Cissa.

>>> Globo planeja fim do Mais Você e define futuro de Ana Maria, diz site

A apresentadora aproveitou para confirmar que receberá "os artistas mais incríveis do Brasil, que são os baianos". A estreia da temporada especial será com Ivete Sangalo participando do debate. Ao longo da semana, a anfitriã garantiu ainda as presenças de Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Márcio Victor e Sidney Magal.

"O Sem Censura é um programa que tem uma história de 40 anos e que já recebeu as maiores personalidades do Brasil. Estou à frente da bancada, mas não seria nada sem a equipe que tenho", ressaltou a também atriz.

>>> Mania de Você sairá do ar? Entenda denúncia no Governo contra a Globo

Cissa Guimarães fez sua estreia à frente do tradicional programa da TV no ano passado, elevando os índices de audiência do canal e promovendo debates que frequentemente repercutem nas redes sociais.

"Quando recebi o convite, fiquei pensando se estava preparada para isso, porque é um programa que respeito muito. Acho tão importante para a cultura e para a informação", confessou, revelando que nesta semana abordou ao vivo a polêmica em torno das fake news sobre o Pix e deu sua opinião contra os disseminadores de informações falsas.

Afastamento da teledramaturgia

A ex-contratada da Globo é um rosto muito conhecido na TV aberta por seus trabalhos como apresentadora e pelas diversas personagens que interpretou nas últimas décadas. Sua última aparição em novelas, em um elenco fixo, foi em Salve Jorge (2012). Por enquanto, ela não pensa em retornar à teledramaturgia.

"Estou muito focada no Sem Censura, que, além de ser um prazer, é um privilégio para mim. Mas exige muito, porque é um programa diário e ao vivo. Não consigo nem pensar em outra coisa", afirmou Guimarães, que, nos últimos anos, participou de projetos audiovisuais mais curtos.

A veterana completou: "Quero me dedicar integralmente ao Sem Censura, porque ele merece. É um programa lindo, as pessoas estão adorando, e queremos nos dedicar cada vez mais para oferecer um produto cada vez melhor para o telespectador".