Além de Ivete! Saiba outros convidados do Sem Censura em Salvador

A cidade de Salvador foi a escolhida para receber o especial de 40 anos do Sem Censura, da TV Brasil. Entre os dias 20 e 31 de janeiro, a atração será transmitida ao vivo direto da capital baiana, com convidados especiais. O Portal A TARDE descobriu alguns nomes de convidados confirmados.

Além de Ivete Sangalo, que estará no primeiro dia do especial, estão garantidas as presenças de Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Márcio Victor e Sidney Magal.

A temporada do programa, apresentado por Cissa Guimarães, terá presença de plateia para acompanhar as entrevistas e performances dos artistas.

O especial faz parte das comemorações do aniversário da roda de conversa lançada em 1985, mas também vai comemorar os 40 anos da Axé Music, além de aproveitar o clima de verão da cidade.

O Sem Censura é exibido de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 16h, com duas horas de duração. O programa pode ser acompanhado no aplicativo TV Brasil Play, no YouTube da emissora e em formato de podcast, no Spotify.