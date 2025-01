Louro Mané dá bronca em Ana Maria Braga ao vivo: "Vai começar"

Ana Maria Braga deixou Louro Mané chateado - Foto: Divulgação | Globo

Ana Maria Braga causou com um comentário sobre o ator Diogo Almeida, que está confinado no BBB 25, e acabou discordando de Louro Mané, no Mais Você desta quarta-feira, 15.

O assunto veio à tona depois que a produção do matinal mostrou imagens dos participantes do reality sem camisa. A apresentadora ficou surpresa com um flagra no ator e comentou as imagens.

"As qualidades dos participantes já estão dando o que falar aqui fora", disse a veterana, que convidou Juliane Massaoka para dar as últimas notícias do reality show. "Sim, Ana. O Diogo Almeida não passou despercebido, nem teria como", falou a jornalista.

Ao ver a sunga do galã da Globo, Ana Maria comentou: "Ele é grande, né? E bonito". Louro Mané não gostou do comentário da apresentadora e pediu imagens de mulhere. "Ah, pronto. Vai começar", reclamou o mascote.