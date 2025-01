VÍDEO: Luciano Gimenez é flagrada com atriz 33 anos mais nova

Luciana Gimenez e Julia Gomes apareceram juntos em vídeo - Foto: Reprodução | RedeTV! e Twitter

Luciana Gimenez está rendendo assunto nas redes sociais depois que um vídeo em que apareceu junto com Júlia Gomes passou a viralizar.

Leia Mais:

>>> Maya Massafera faz comentário polêmico sobre bissexuais: “Não consigo”

>>> Mara Maravilha mostra filho de 5 anos pela 1ª vez e se declara

>>> Sonia Abrão massacra Ana Maria Braga: "Deselegante, desrespeitosa"

Internautas têm apontado que o vídeo mostra um beijo da apresentadora com a atriz que interpretou a vilã Mirian na novela "Chiquititas", do SBT. As imagens foram gravadas durante o feriado de Réveillon.

Luciana Gimenez, no entanto, só aparece em uma conversa íntima com Julinha, numa cabana de praia, sentadas num sofá. A ex de Mick Jagger se curva e fica bem perto da jovem, que esconde a cena atrás de um leque.

No TikTok, o vídeo viralizou. "Gente, mas a Luciana tem 55, que isso?", questionou uma pessoa. "São 33 anos de diferença; Chocada!", falou outro. "Ela tem idade para ser mãe dela", escreveu um terceiro.

Júlia se pronunciou nos Stories do Instagram e negou que ela e a apresentadora tenham ficado.

“Estávamos num momento muito amigas, a gente se conhece há muito tempo. Então é muito triste ver que as pessoas realmente querer distorcer as coisas”, garantiu a jovem.