Maya Massafera faz comentário polêmico sobre bissexuais: “Não consigo”

Maya Massafera realizou a transição de gênero recentemente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Maya Massafera fez um comentário polêmico sobre bissexuais. Ela revelou, durante um papo com Luciana Gimenez em Trancoso, na Bahia, que não consegue se relacionar com homens que sentem atração por homens e mulheres.

Maya, que realizou a transição de gênero recentemente, contou que está beijando apenas homens héteros. “Eu ainda não estou segura comigo mesma. Por eu ter me transformado há pouco tempo. Por ter algumas questões do sexo masculino e feminino que me deixam um pouco insegura comigo, eu prefiro ficar com homens héteros para eu me sentir mais mulher.”

Não quero ficar com caras bissexuais. Não sei se está certo eu falar isso, mas eu não consigo. Maya Massafera - influenciadora

Em seguida, Luciana rebateu a fala de Maya: “Está confuso, amiga. Você não tem que se preocupar porque o outro está com você. Se ele está com você, ele quer estar”.

Na sequência, a influenciadora reafirmou que, por enquanto, quer apenas héteros. “Eu também quero os héteros. Queremos todos”, respondeu Gimenez.

Veja a conversa: