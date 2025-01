Sonia Abrão massacra Ana Maria Braga: "Deselegante, desrespeitosa"

- Foto: Redes sociais

Sonia Abrão voltou a detonar publicamente Ana Maria Braga. Em uma dinâmica do SuperPop, comandado por Luciana Gimenez na RedeTV!, onde dizia se abria ou fechava a porta para famosos, ela relembrou a vez em que a loira detonou programas vespertinos de fofoca na TV.

"Ela resolveu falar mal dos fofoqueiros. Ela falou 'porque assim…', 'porque todos os fofoqueiros…', como assim? Como se os jornalistas que trabalham nesse setor de variedades, do mundo das celebridades, fossem nada, como se fossem uma coisa à margem, assim", iniciou a apresentadora.

Ela disse ainda que "Pegou muito mal. Ela foi muito criticada por esse tipo de coisa. E eu achei assim... como Ana? Com o maior teto de vidro na sua carreira. Ela tinha inclusive, na época da Record, quadro de fofoca no programa. Isso é muito tradicional dos tais programas femininos, que acabaram se transformando nos tais programas de fofoca".

"Eu achei deselegante, desrespeitoso com os colegas. Porque ela sabe os programas que existem nesse sentido, inclusive o nosso [o A Tarde É Sua]. Dê nome aos bois, já que vai criticar, faz as coisas às claras", detonou Sonia Abrão.

