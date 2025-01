Festival Virada Salvador: confira a ordem e os horários dos shows

Ivete vai receber convidado para gravação do "Sobe no Trio" - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Foi divulgada, nesta quinta-feira, 26, a ordem dos shows do Festival Virada Salvador 2025. O evento acontece de 27 a 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, e conta com nomes como Ivete Sangalo, Raça Negra, Belo e Luan Santana.

Confira abaixo a ordem das atrações por dia:

27 de dezembro (sexta-feira)

19h30 - BaianaSystem

21h30 - Alok

23h30 - Ivete Sangalo

1h30 - Xand Avião

3h30 - Manu Bahtidão

28 de dezembro (sábado)

19h30 - Olodum

21h15 - Psirico

23h - Bell Marques

1h - João Gomes

3h - Thiago Aquino

29 de dezembro (domingo)

19h30 - Durval Lélys

21h30 - Wesley Safadão

23h30 - Simone Mendes

1h30 - Claudia Leitte

3h30 - Tony Salles

30 de dezembro (segunda-feira)

19h30 - Raça Negra

21h30 - Matuê

23h30 - Gustavo Mioto

1h30 - Henry Freitas

3h30 - Timbalada

31 de dezembro

19h - Parangolé

21h - Jorge & Mateus

23h - Léo Santana

1h15 - Luan Santana

3h15 - Belo

5h15 - Mari Fernandez