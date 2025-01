A Dama e ex-namorada trocam farpas nas redes sociais após término

Gabriela Messy e A Dama estão em meio a uma intensa troca de farpas após término de relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Gabriela Messy e a cantora A Dama estão em meio a uma intensa troca de farpas após o término de seu relacionamento. As duas mulheres têm utilizado as redes sociais para trocar acusações e revelar detalhes íntimos sobre a relação, gerando repercussão e mobilizando seus seguidores.

Em uma série de stories no Instagram, Gabriela Messy expôs algumas das atitudes de A Dama durante o relacionamento, como comentários negativos sobre outras personalidades do meio artístico, como Preta Gil e O Kanalha.

"Fala mal do Kanalha, falava mal do Polêmico, que os caras cresciam em cima de outras mulheres. Ela fala de mulher, de respeito e empatia, mas na primeira oportunidade tava falando de Preta Gil, que o corpo da mulher era de tal jeito e como que o Kanalha conseguia se envolver com uma mulher daquela", revelou Gabriela.

Já A Dama, em suas publicações, acusou Gabriela Messy de traição e de estar retendo seus pertences. A cantora afirmou ter sido impedida de retirar seus objetos pessoais da casa que compartilhava com a ex-namorada.

"Ela me traiu e eu disse que não seria bom continuar no relacionamento, porque vai ser ruim para você e ruim para mim. Ela não aceitou o fim do relacionamento e eu tenho provas aqui de que estou há quatro semanas na casa de minha irmã tentando pegar minhas roupas, meus sapatos, minhas coisas, e ela não deixou", desabafou a cantora.