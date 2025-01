BBB 25: festa reúne ex-participantes e promete temporada histórica

Ex-participantes foram convidados para as bodas de prata do reality - Foto: Divulgação | Assessoria

O Big Brother Brasil (BBB)chega à 25ª temporada no próximo ano e para celebrar essa fase a Rede Globo, emissora que veicula o reality show, preparou uma festa com direito a orquestra, flores, look de gala, convidados VIP e um celebrante à altura. A próxima edição será exibida no dia 13 de janeiro.

As chamadas do ‘BBB 25’, que começam a ir ao ar nesta quinta-feira, 26, promovem uma grande festa de bodas de prata. No filme, Tadeu Schmidt é o celebrante da cerimônia, enquanto ex-BBBs são convidados especiais. Figuras presentes no programa, até os dummies entram na brincadeira.

O conteúdo gravado pela TV Globo não só celebra os laços do BBB com o público, firmados ao longo das 25 temporadas, mas também destaca que, na próxima edição, essa união se estende a quem vai entrar no jogo: as duplas.

“Gente, essa ideia das chamadas do 'BBB 25' foi tão genial! São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso! Vocês têm que ver porque é divertido demais! Fiquem atentos e assistam várias vezes a todos os vídeos das chamadas, porque vocês vão adorar”, adianta o apresentador Tadeu Schmidt.

Os ex-participantes que estiveram nas gravações e integram as chamadas do programa são: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).