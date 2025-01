Ano de 2024 foi marcado por lançamentos potentes, shows históricos e grandes perdas - Foto: Reprodução | SBT - Divulgação - Pablo Porciuncula | AFP

2024 foi um ano repleto de fatos que marcaram a Cultura. São tantos que é praticamente impossível listar todos sem esquecer um ou outro. Sabendo disso, o Portal A TARDE decidiu escolher seis desses acontecimentos para relembrar o quanto os últimos meses foram memoráveis — e também tristes.

Com reaberturas e modernização de equipamentos, lançamentos potentes, shows históricos e grandes perdas, o ano de 2024 com certeza vai ser lembrado como um daqueles que as pessoas guardam memórias inesquecíveis.

Confira 6 fatos que marcaram a cultura em 2024:

1. Reabertura da Fundação Casa de Jorge Amado

Fundação Casa de Jorge Amado | Foto: Divulgação

Após nove meses de reforma, a Fundação Casa de Jorge Amado reabriu suas portas no Largo do Pelourinho, em Salvador, com a ampliação de seu espaço e uma programação cultural inédita.

O local ganha novos espaços, como o salão dos ilustradores, a sala ‘Zélia e Jorge pelo mundo’, o espaço do audiovisual, a sala Myriam Fraga, entre outros. Ticiano Martins, coordenador de projetos, ressaltou a ampliação do casarão e a diversidade cultural presente no festival.

“Agora podemos oferecer uma visão mais completa da obra e da vida de Jorge Amado. É emocionante observar como o Pelourinho, cenário de tantas histórias do escritor, continua pulsando com a mesma energia de seus personagens”, disse.

2. Modernização do Teatro Vila Velha

Teatro Vila Velha | Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A Prefeitura de Salvador apresentou em setembro deste ano todos os detalhes sobre o projeto de modernização do Teatro Vila Velha, localizado no Passeio Público, na Avenida Sete de Setembro. A execução vai promover um novo eixo de circulação para o teatro — com passarela, escadas e elevador —, além de novo volume na cobertura, qualificação dos ambientes internos e criação de depósito externo.

Também estão previstas a implantação de novo sistema de ar-condicionado, a qualificação acústica, a adequação do sistema elétrico, a adequação à legislação de acessibilidade universal e o Projeto de Combate a Incêndio.

Serão cerca de 300 dias de obras com um investimento geral em torno de R$ 22 milhões, sendo R$ 10,9 milhões na parte física. Está sendo estimado R$ 11 milhões em equipamentos para a modernização do teatro.

A expectativa é que em 2025 o Teatro Vila Velha já esteja funcionando, mas ainda não há uma data definida para o começo das obras.

3. Davi Brito campeão do BBB 24

Davi Brito | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito vencendo o BBB foi outro momento marcante de 2024. O baiano superou Isabelle e Matteus, que disputaram com ele a final do reality, e conquistou um prêmio de quase R$ 3 milhões.

Com 21 anos de idade, trabalhava como motorista de aplicativo em Salvador, na Bahia, e tinha o sonho de fazer faculdade de Medicina quando foi selecionado para integrar o Puxadinho do BBB.

Ele foi escolhido pelo público para entrar no confinamento. Dentro da casa, Davi formou uma sólida amizade com Isabelle Nogueira, sua principal - e muitas vezes única - aliada dentro da casa.

4. Madonna no Rio

Madonna | Foto: Pablo Porciuncula | AFP

Em maio deste ano, a cantora Madonna fez um dos maiores shows da sua carreira. A artista cantou e dançou para um público de 1,6 milhão pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Foi a última apresentação da 'Celebration Tour', que comemorou os 40 anos de carreira da rainha do pop. O show contou com a participação de artistas como Pabllo Vittar e Anitta.

A apresentação se tornou a quinta maior da história. A cantora só ficou atrás de Jean Michel Jarre, que ocupa a segunda e quarta posições, dos brasileiros Jorge Benjor e Tim Maia, no reveillon de 1993, e do roqueiro Rod Stewart, maior público da história, também em Copacabana, em 1994, quando 4,2 milhões de pessoas estiveram presentes, segundo o Guinness, livro dos recordes.

Madonna empatou com o festival Monster of Rock, realizado em Moscou, na Rússia, em 1991. O sétimo lugar também é de um show realizado na praia de Copacabana. Em 2006, os Rolling Stones receberam 1,5 milhão de pessoas.

5. ‘Cowboy Carter’ e ‘Caju’

Beyoncé e Liniker | Foto: Divulgação

Beyoncé lançou em março o álbum ‘Cowboy Carter’, que conta com 27 músicas, entre elas, os sucessos ‘16 Carriages’ e ‘Texas Hold’Em’. O disco conta com a participação de artistas como Miley Cyrus, Post Malone, Willie Nelson e Shaboozey. Há ainda uma nova versão de ‘Jolene’, clássico de Dolly Parton, uma de Blackbird, dos Beatles, e uma canção em homenagem a pioneira entre negros no country, Linda Martell, em ‘The Linda Martell Show’.

Além disso, o álbum tem um gostinho brasileiro. Isso porque a música ‘Spaghetti’ terá um sample (uso de trecho de uma outra canção remixada) de ‘Aquecimento das Danadas’ do DJ O Mandrake. A informação foi confirmada pelo próprio nas redes sociais, após especulações.

Outro grande lançamento deste ano foi o álbum ‘Caju’, de Liniker. O trabalho sucede ‘Indigo Borboleta Anil’, lançado em 2021, e traz uma nova fase na carreira da artista. A obra também é marcada por colaborações especiais. A faixa ‘Ao Seu Lado’ conta com a participação do duo Anavitória e do pianista Amaro Freitas. O álbum também traz BaianaSystem em ‘Nega dos Olhos Terríveis’ e Priscila Senna em ‘Pote de Ouro’.

Além dessas parcerias, a cantora Melly divide o microfone com Liniker em ‘Papo de Edredom’. O disco ainda inclui colaborações de Lulu Santos e Pabllo Vittar na faixa ‘Deixa Estar’ e da dupla Tropkillaz em ‘So Special’.

6. Morte de Silvio de Santos e homenagem da Globo

Silvio Santos | Foto: Reprodução | SBT

O apresentador Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. O apresentador estava internado no hospital Albert Einstein desde o início de agosto e, em nota de pesar, o hospital disse que o apresentador morreu às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

A morte do apresentador mexeu tanto com a comunicação brasileira que até as emissoras de TV, como a Globo, lamentaram a perda do ícone.

Famosos e fãs de Silvio Santos não puderam se despedir do apresentador em um velório, o que foi anunciado pela família Abravanel em um comunicado oficial: “Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica”, explicava a nota.