Show de Madonna em Copacabana foi o 5º maior da história | A TARDE

O encerramento tão aguardado da ' Celebration Tour' da diva pop Madonna reuniu cerca de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro e se tornou a quinta maior apresentação da história, no último sábado, 4.

A cantora só ficou atrás de Jean Michel Jarre, que ocupa a segunda e quarta posições, dos brasileiros Jorge Benjor e Tim Maia, no reveillon de 1993, e do roqueiro Rod Stewart, maior público da história, também em Copacabana, em 1994, quando 4,2 milhões de pessoas estiveram presentes, segundo o Guinness, livro dos recordes. (Veja lista abaixo).

Madonna empatou com o festival Monster of Rock, realizado em Moscou, na Rússia, em 1991. O sétimo lugar também é de um show realizado na praia de Copacabana. Em 2006, os Rolling Stones receberam 1,5 milhão de pessoas.

Nas suas redes sociais, Madonna postou um vídeo com imagens do público e um agradecimento ao Rio de Janeiro e as cantoras Pablo Vittar e Anitta. "Isso realmente aconteceu. Obrigada Rio. Obrigada @pablovittar e @anitta. Palavras não podem expressar minha gratidão a todos os envolvidos!"

Confira os maiores públicos da música:



1.Rod Stewart, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (1994) – 4,2 milhões

2.Jean-Michel Jarre, Moscou, Rússia (1997) – 3,5 milhões

3. Jorge Ben Jor e Tim Maia (1993) – 3 milhões

4. Jean-Michael Jarre, Paris, França (1990) – 2,5 milhões

5. Madonna, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2024) e Monster of Rock, Moscou, Rússia (1991) – 1,6 milhão

7. Rolling Stones, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil (2006) – 1,5 milhão

