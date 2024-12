Fundação Casa de Jorge Amado reabre com festival cultural gratuito

Sala dos ilustradores da Fundação Casa de Jorge Amado - Foto: Divulgação | @guilherme_baudememorias

Após nove meses de reforma, a Fundação Casa de Jorge Amado reabre suas portas no Largo do Pelourinho, em Salvador, com a ampliação de seu espaço e uma programação cultural inédita. Para marcar esse momento, a instituição promove o 'Festival Uma Casa de Palavras', que acontece de 11 a 14 de dezembro, com atividades gratuitas que incluem shows, exposições e uma feira gastronômica.

Angela Fraga, diretora-executiva da fundação, destacou a importância do evento e da reforma. Segundo ela, além da ampliação dos espaços, a casa ganhou novos ambientes expositivos, como o dedicado ao Exu, guardião da fundação.

Essa reforma é um legado de resistência. Administrar uma instituição cultural privada, sem fins lucrativos, é um desafio constante, mas estamos cumprindo nossa missão de preservar e divulgar a obra de Jorge Amado para gerações futuras Angela Fraga

Angela Fraga | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O festival trará apresentações musicais no Largo do Pelourinho, incluindo nomes como As Ganhadeiras de Itapuã, Claudia Cunha e Gerônimo. A programação se encerra com o show infantil da banda PUMM. Além disso, a visitação à fundação será gratuita durante o evento, permitindo ao público explorar as novas exposições e conhecer detalhes do acervo de Jorge Amado.

Paloma Amado, filha do escritor, expressou sua alegria pela reabertura e pela ampliação do espaço.

Agora temos uma casa digna, realmente, de ampliar tudo isso e fazer aquilo que sempre foi nosso objetivo: ser uma casa de cultura, a casa do coração da Bahia. Isso nos orgulha muito Paloma Amado

Paloma Amado | Foto: Divulgação | @guilherme_baudememorias

O local ganha novos espaços, como o salão dos ilustradores, a sala 'Zélia e Jorge pelo mundo', o espaço do audiovisual, a sala Myriam Fraga, entre outros. Ticiano Martins, coordenador de projetos, ressaltou a ampliação do casarão e a diversidade cultural presente no festival.

Agora podemos oferecer uma visão mais completa da obra e da vida de Jorge Amado. É emocionante observar como o Pelourinho, cenário de tantas histórias do escritor, continua pulsando com a mesma energia de seus personagens Ticiano Martins

Fundação Casa de Jorge Amado | Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Sala do audiovisual da Fundação Casa de Jorge Amado | Foto: Divulgação | @guilherme_baudememorias

Fundação Casa de Jorge Amado | Foto: Divulgação | @guilherme_baudememorias

Fundação Casa de Jorge Amado | Foto: Divulgação | @guilherme_baudememorias

Programação de reabertura

A reabertura contará com uma recepção para autoridades e imprensa, seguida de uma apresentação do grupo As Ganhadeiras de Itapuã no Largo do Pelourinho. A programação integra a primeira edição do ‘Festival Uma Casa de Palavras’, pensado para celebrar o retorno da Fundação.

As atividades incluem shows no Largo do Pelourinho e uma feira gastronômica. Se apresentam, além das Ganhadeiras de Itapuã na quarta, Claudia Cunha (quinta-feira, 12), às 19h, Gerônimo (sexta-feira, 13), às 19h e PUMM-Por Um Mundo Melhor, no sábado 14, às 16h.

Entre os dias 12 e 14 de dezembro, o público poderá visitar a Fundação gratuitamente, das 10h às 18h. A partir do dia 16, o funcionamento será de segunda a sexta, no mesmo horário, e aos sábados, das 10h às 16h, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

A partir de 16 de dezembro, a fundação retomará seu funcionamento regular, com ingressos a preços acessíveis e gratuidade às quartas-feiras.