Paulinho celebra Novos Baianos: "Mudamos a história do carnaval"

Trio dos Novos Baianos durante entrevista coletiva na Concha Acústica - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Tocando um repertório conhecido do grande público com canções como 'Besta é tu', 'Acabou Chorare', 'Preta Pretinha' e 'Brasil Pandeiro', o grupo Novos Baianos fez um belo show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, durante o 22º Festival de Música Educadora FM, na noite do último sábado, 7, com cobertura do Portal A TARDE.

Leia mais:

>> Exposições ocupam dois andares da Paulo Darzé Galeria até janeiro de 2025

>> Claudia Leitte fala da busca por música no Carnaval e hit de "trisal"

>> Dupla Jorge & Mateus confirma data de show em Salvador antes de pausa

O público praticamente preencheu os espaços da casa de espetáculo e pode presenciar, além do show desta icônica banda, a entrega da premiação dos seis primeiros colocados do festival. Em entrevista à imprensa, Paulinho Boca de Cantor contou a alegria de poder voltar à Concha e participar de um encontro musical onde foram conhecidos novos talentos.

| Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

"A Concha é o nosso lugar, a nossa casa. A gente, quando morava fora, todo ano tinha o show de verão dos novos baianos aqui na Concha. Aqui aconteceram coisas incríveis, arrombaram o portão, a gente tinha recorde de público. E acontece que passou esse tempo todo, cada um foi fazer as suas coisas, e aí a Concha volta na vida da gente, na reinauguração em 2016. A Concha serviu de novo para juntar a gente. A gente é uma família musical, que largou tudo, os melhores momentos da vida da gente e a gente foi lá viver junto esse trabalho. É por isso que o trabalho dura, é um trabalho que está sempre novo, a gente não faz revival, a gente está presente agora, o nosso trabalho é agora, é vivo, e é isso que acontece quando a gente faz um trabalho verdadeiro, quando a gente bota a vida da gente daquele momento ali nesse grande trabalho que é muito premiado", celebrou Paulinho.

O cantor disse ainda que, se não fossem os shows de verão que eles fizeram no passado, não seria possível ter trio elétrico do grupo. "Nós quando fazíamos o show aqui, a gente sonhou em ter um trio elétrico. E se não fosse o show de verão da Concha Acústica, a gente não ia conseguir ter um trio elétrico. A gente mudou também a história do carnaval porque o trio elétrico não tinha som de voz amplificado. O trio elétrico dos novos baianos foi o primeiro a ter o som de voz amplificado", contou. Moraes Moreira foi o primeiro artista a cantar em um trio elétrico no carnaval de Salvador nos anos 70. O guitarrista Pepeu Gomes também disse estar esperançoso de voltar ao carnaval no próximo ano para comemorar os 40 anos do axé.

Pepeu também se disse feliz em receber a homenagem em um festival musical que, segundo ele, é um reconhecimento de um trabalho de 50 anos de estrada. "Pra gente é maravilhoso a gente ser homenageado porque é um reconhecimento de cinquenta anos de música no meu caso como arranjador, como diretor musical, como guitarrista, como compositor. Pra gente é uma maravilha, é a mão de Deus. O Acabou Chorare está fazendo 50 anos e é um disco que é referência até hoje das novas bandas, com os novos artistas, pros novos compositores do Brasil", pontuou.

A cantora Baby do Brasil, cuja voz marca a interpretação de A Menina Dança, disse que o trabalho dos Novos Baianos foi um conjunto de influências, inclusive com a do pai da Bossa Nova, João Gilberto. "Nós colocamos na cabeça que deveríamos fazer algo que fosse a seta do caminho de casa pra música brasileira. Que a gente pudesse juntar todas as influências do Paulinho, do Pepeu, do Moraes, minha, as coisas musicais que são os que cantava que tocavam e ali a gente se empenhou e viramos irmãos", ponderou. Sobre João Gilberto ela acrescentou: "Nos deu a régua e compasso como diz o Gil" e Paulinho emendou: "João botou a gente no caminho de casa".