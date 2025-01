Viih Tube e Eliezer relatam drama com saúde de Ravi: "Risco sério"

O quadro de Ravi foi confundido com a doença hemorrágica do recém-nascido - Foto: Reprodução | Instagram

Viih Tube e Eliezer abriram o coração sobre os 19 dias de internação do filho Ravi, de um mês, diagnosticado com enterocolite. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, na noite deste domingo, 22, os influenciadores relataram os momentos de angústia vividos desde a internação no dia 25 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O quadro de Ravi foi inicialmente confundido com a doença hemorrágica do recém-nascido, mas exames de imagem revelaram sinais de sofrimento intestinal. “O ultrassom e o raio-x mostraram alterações sugestivas de uma alça intestinal em sofrimento, algo típico de enterocolite”, explicou Paula Woo, pediatra do bebê.

“Esse é um caso desafiador, mais comum em prematuros, o que não é o caso do Ravi, que nasceu a termo", detalhou.

Segundo Eliezer, o período no hospital foi cercado de incertezas. "O pediatra disse: 'Existe um risco sério de perfuração'. Perguntei: 'Isso pode levar a óbito?'. Ele respondeu: 'Pode'. Foi um momento desesperador", recordou. Apesar das complicações, Ravi não precisou de cirurgia, mas passou dez dias em jejum, sendo alimentado apenas por soro e antibióticos.

Viih Tube explicou que a inflamação pode estar ligada a uma alergia relacionada à amamentação, algo que só poderá ser confirmado quando Ravi completar 18 meses. Enquanto isso, ele está se alimentando com fórmula. "No início, fiquei muito triste por não poder amamentar, mas hoje vejo que o importante é ele estar bem e em casa", disse a influenciadora emocionada.

Além da internação do filho, o casal enfrentou outras adversidades recentes, incluindo problemas de saúde e questões familiares. "A gente viveu muita coisa, uma atrás da outra, coisas que a internet nem sabe, assim. No trabalho, na família... minha avó teve AVC", revelou Viih.

Eliezer complementou o relato ao mencionar outros desafios enfrentados pelo casal: "Passei por um cateterismo de emergência três dias antes do Ravi nascer, fiquei na UTI. Teve um funcionário nosso que se aproveitou da nossa situação para desviar dinheiro nosso...".



Agora em casa, Ravi está se recuperando bem. “Vivemos muita coisa difícil, uma atrás da outra, mas nunca deixei de ter esperança”, desabafou Viih. A influenciadora destacou a importância de superar cada obstáculo e comemorou o fato de poder retomar a rotina com o filho e a filha mais velha, Lua, de um ano.