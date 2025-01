Iza fala sobre a relação de Yuri Lima com a filha: “Fez uma escolha"

Yuri retomou a convivência com Iza em agosto, ainda durante a reta final da gestação - Foto: Reprodução | Instagram

Iza, abriu o coração sobre a maternidade e a relação com Yuri Lima, pai de sua filha Nala, de dois meses. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, a cantora destacou a presença do jogador na criação da bebê, mesmo após uma crise no relacionamento marcada por infidelidade.

“Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Por isso, ele continua vindo para o Rio de Janeiro”, revelou a artista.

Yuri retomou a convivência com Iza em agosto, durante a reta final da gestação. A cantora, que deu à luz por cesariana no Hospital Perinatal da Glória, relembrou o parto como um momento mágico. “A vida é muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala realmente me transformou em uma pessoa melhor, em uma mulher mais completa. Estava todo mundo cantando Stevie Wonder”, contou.

Apesar das alegrias, Iza também relatou os desafios do puerpério. “São altos e baixos. A gente lida com muito hormônio, e o que eu enfrentei foi muita mudança de humor, estou muito sensível. Precisei não só da minha terapia, mas também da minha rede de apoio, conversar com as mulheres da minha família que deram à luz, e partilhar essas experiências únicas”, disse a cantora, que agradeceu o suporte dos familiares. “Tenho a bênção de ter os quatro avós super disponíveis, além das tias. Não conseguiria passar por tudo sozinha.”

A artista ainda expressou preocupação com a exposição pública da filha. “Eu acho isso tudo muito doido. Ao mesmo tempo que fico encantada com o carinho de todo mundo, também me preocupo. Eu escolhi minha carreira, ser uma pessoa pública, mas quero que a Nala tenha a oportunidade de escolher”, pontuou.

