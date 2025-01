Roberta Miranda diz que escondeu sexualidade após promessa para a mãe

Roberta Miranda é panssexual assumida - Foto: Divulgação

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, lançou na última sexta-feira, 20, uma autobiografia, intitulada “Um lugar todinho meu”. Na obra, a cantora relembrou a dificuldade que teve para falar publicamente sobre sua sexualidade. Segundo a artista, no leito de morte da mãe, fez uma promessa à ela, dizendo que nunca tornaria pública sua orientação sexual.

Roberta Miranda é panssexual assumida e afirmou que durante anos, passou por conflitos internos e pela rejeição de familiares.

“Naquela época, tudo era muito escondido, carreiras eram destruídas por conta de escândalos sexuais”, escreveu. “Sofri muito e precisei de anos de análise e apoio de pessoas próximas para entender que podia, sim, falar disso sem trair a promessa feita à minha mãe”, recordou.

"Os tempos mudaram e, se quero contar minha verdade neste livro, não posso esconder uma parte importante de quem sou. E tenho certeza de que minha mãe, lá de cima, está abençoando minha decisão de dividir antigos segredos com os fãs, que tanto me apoiam, e merecem me conhecer por inteiro", completou Roberta Miranda.