Nego Di obtém autorização da Justiça para assistir show de Chris Brown

Nego Di foi autorizado pela Justiça a comparecer ao show do cantor Chris Brown - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi autorizado pela Justiça a comparecer ao show do cantor Chris Brown, realizado no último domingo, 22, no Allianz Parque, em São Paulo. O ex-BBB está em liberdade provisória desde o final de novembro, após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas segue cumprindo medidas cautelares.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Nego Di solicitou formalmente a autorização para viajar a São Paulo, pedido que foi analisado e deferido com parecer favorável do Ministério Público. Em nota enviada ao Portal LeoDias, o TJRS esclareceu:

“Dilson Alves da Silva Neto solicitou autorização para viajar a São Paulo por alguns dias. O pedido foi devidamente analisado e autorizado pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público. A medida cautelar que restringe sua saída sem autorização foi integralmente cumprida. Assim, não há qualquer irregularidade na situação”.

Preso preventivamente por 130 dias na Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul, Nego Di responde em liberdade a acusações de estelionato e lavagem de dinheiro. Ele foi denunciado por 17 crimes de estelionato eletrônico, com a alegação de que, junto ao sócio Anderson Boneti, teria operado a loja virtual Tadizuera. Entre março e julho de 2022, mais de 370 produtos, incluindo televisores e celulares, foram vendidos, mas nunca entregues, movimentando cerca de R$ 5 milhões, segundo a Polícia Civil.



Além disso, o influenciador é investigado por rifas irregulares nas redes sociais e pela divulgação de fake news.