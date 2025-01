Vídeo: Matuê destrói camarim após show em estádio e causa polêmica

A atitude do artista rapidamente repercutiu na web - Foto: Reprodução/Instagram Matuê/ Redes Sociais

Um vídeo do rapper Matuê quebrando a estrutura do camarim após seu show no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, viralizou nas redes sociais. A atitude do artista rapidamente repercutiu na web dividindo opiniões dos internautas sobre o episódio.

Leia mais

>> Internado, Gusttavo Lima tem estado de saúde divulgado

>> Roberta Miranda diz que escondeu sexualidade após promessa para a mãe

>> Gominho abre o jogo sobre estado de saúde de Preta Gil

Nas imagens, é possível ver Matuê dando uma “voadora” em uma divisória do camarim, derrubando estrutura. Depois, ele atravessa para o outro lado e começa a chutar objetos que estavam no local, enquanto amigos do rapper aparecem gritando e jogando itens pelo espaço. Em outro momento, uma pessoa é flagrada batendo uma garrafa de bebida alcoólica em uma das paredes do camarim.

O camarim foi montado pela empresa 30 Pra Um, da qual Matuê é fundador com uma sócia desde 2016. Apesar da relação entre a empresa e o artista, a atitude de Matuê não foi vista com bons olhos.

Veja vídeo: