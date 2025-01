CBF e Globo fecham acordo para ter Joelma na Supercopa Rei

Joelma durante apresentação em Vitória/ES - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A partida entre Botafogo e Flamengo, válida pela Supercopa Rei 2025, terá a paraense Joelma com atração musical. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a TV Globo fecharam um acordo para a apresentação da cantora antes do apito inicial da partida que será realizada no Mangueirão, em Belém. O anúncio foi feito pela própria cantora durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

Será a primeira vez que a região Norte do Brasil sediará uma edição da Supercopa e a escolha por Joelma tem o objetivo de valorizar a cultura regional em um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro.

Um dos principais ícones do Pará, Joelma promete um show vibrante, misturando seus grandes sucessos e coreografias que fizeram história ao longo de sua carreira. Segundo fontes próximas à produção do evento, o show terá cerca de 20 minutos e contará com efeitos especiais e bailarinos.

A Supercopa Rei está marcada para o dia 2 de fevereiro, às 16h. Será a primeira final entre Botafogo e Flamengo nos últimos 15 anos.