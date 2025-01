Show de Lady Gaga no Rio começa a ser produzido e já tem data; veja

A produtora solicitou a utilização de uma área de 28 mil metros quadrados para a realização do evento - Foto: Reprodução | Instagram

O tão aguardado show de Lady Gaga no Rio de Janeiro finalmente está confirmado. A apresentação, que acontecerá na Praia de Copacabana no dia 3 de maio, às 21h, promete se tornar um dos maiores eventos da carreira da cantora, que não visita o Brasil desde 2012. O espetáculo será realizado no mesmo formato de Madonna, com expectativa de atrair mais de 1 milhão de pessoas.

Apesar da demora de Eduardo Paes (PSD) para anunciar oficialmente o evento, a autorização foi dada na madrugada de segunda-feira, 13, para terça-feira, 14. Bernardo Fellows, chefe da área de eventos da Prefeitura do Rio, assinou o documento que permite à produtora Bonus Track, mesma responsável pelo show de Madonna em 2024, organizar o megaevento.

A produtora solicitou a utilização de uma área de 28 mil metros quadrados para a realização do espetáculo gratuito e planeja substituir os fogos de artifício por telões e banheiros químicos para garantir maior conforto ao público. O evento está programado para terminar às 23h30.