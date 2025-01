Pabllo Vittar rebate Renata Fan: “Homofobia não é brincadeira”

Pabllo Vittar e Renata Fan - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Pabllo Vittar rebateu Renata Fan após a apresentadora do Jogo Aberto fazer piada homofóbica com ela. A drag queen comentou na postagem feita por Fan no Instagram nessa terça-feira, 14.

Leia também:

>> Pabllo Vittar e João Gomes gravam clipe juntos; veja

>> Pabllo Vittar surpreende ao revelar convite quente de famoso casado

>> Denílson troca a Band pela Globo e comandará programa no SporTV

A artista disse que a postagem de Renata é homofóbica e pontuou que pessoas LGBTs morrem por causa de brincadeiras como a que a apresentadora fez. “Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa ‘zoeira’”, disse Pabllo Vittar.

É importante pontuar que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou o crime de transfobia e homofobia ao crime de racismo. Desde 2023, os crimes contra LGBTs passaram a ser punidos como injúria racial, o que, na prática, significa que esses crimes se tornaram inafiançáveis e sem limite de tempo para que a pessoa que que incorre na atitude criminosa possa responder judicialmente.

O que Fan fez?

A apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram um meme que mostra o comentarista Denilson ao seu lado na Band, e em outro momento o comentarista com Vittar na Globo. Ele formava dupla com Renata no ‘Jogo Aberto’, mas, após 15 anos, no final de 2024, ele assinou contrato com a Globo.

“Internet sua danada! Recebi umas dez vezes esta publicação hoje. E, na real, chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira”, escreveu a jornalista na legenda da publicação, que ainda segue em seu perfil.

Renata Fan ainda não se pronunciou sobre as acusações de homofobia.

Veja a publicação: