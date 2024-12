Pabllo Vittar e João Gomes gravam clipe juntos; veja

Pabllo Vittar e João Gomes - Foto: Divulgação

Pabllo Vittar e João Gomes gravam, nesta quinta-feira, 5, o clipe da música ‘Vira Lata’. As filmagens ocorrem no Campo do Nacional, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, em Pernambuco. A faixa faz parte do EP do cantor pernambucano, ‘Dois Lados’, que será lançado nesta sexta-feira, 6.

Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram Pabllo e João durante as gravações. Além disso, é possível ver a recepção calorosa dos fãs da drag queen, que aproveitaram para tirar fotos e pedir autógrafos à artista.

Além de ‘Vira Lata’, o EP conta com outras quatro canções: ‘Endoideceu Meu Coração’, ‘Tentação’, ‘Me Liga’ e ‘Meu Sonho É Uma Morena’, com participação de Vitinho Ferreira.

Assista aos vídeos:



LOTADO! Pabllo Vittar e João Gomes PARARAM Ibura. 🎥

pic.twitter.com/dRKcPE9wge — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) December 5, 2024

Pabllo Vittar, a nossa Moisés de calcinha, abrindo o Mar em Ibura.



pic.twitter.com/1NOfOstOOx — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) December 5, 2024

SOLTA O FORRÓZINHO! Trecho de “Vira Lata”, música de Pabllo Vittar e João Gomes:

pic.twitter.com/y8WkZJ2iVR — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) December 5, 2024

A ATUAÇÃO! Pabllo Vittar interpretando a letra de “Vira Lata” com João Gomes!



pic.twitter.com/X2R0gCZEpp — Pabllo Vittar Brasil (@pabllovbrasil) December 5, 2024