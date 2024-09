Jogador de futebol que ficou com Pabllo Vittar entra em famoso reality

Romance foi revelado pela própria cantora e drag queen - Foto: Reprodução

A nova temporada de "De Férias com o Ex" está prestes a começar nesta semana em Cartagena de las Índias, na Colômbia. O jogador Polidoro Junior, conhecido por seus envolvimentos amorosos com diversas celebridades, também foi escalado para apimentar as disputas e romances do programa.

Em abril de 2021, ele teve um breve romance com Jojo Todynho. O relacionamento, que durou apenas dois dias, terminou de forma conturbada após a cantora descobrir que Polidoro tinha outra namorada, levando o jogador a registrar um boletim de ocorrência contra ela.

Leia também:

>>> Henri Castelli é barrado em restaurante na Bahia; saiba motivo

>>> Ícone bilionário, Silvio Santos andava em carro popular; veja

Mais tarde, em outubro do mesmo ano, Polidoro iniciou um relacionamento com Karol Conká, que durou quase um ano e terminou em setembro de 2022. O casal frequentemente chamava a atenção dos seguidores com declarações apaixonadas nas redes sociais.

Polidoro também teve um affair com Pabllo Vittar, revelado pela própria cantora e drag queen em entrevista ao programa "Sabadou", do SBT. Sem mencionar o nome, Pabllo disse ter se envolvido com um jogador de futebol mais alto que ela, o que foi posteriormente confirmado por Polidoro em entrevista ao portal Leo Dias: "Eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa pra deixar passar".

Aos 27 anos, Polidoro Junior é zagueiro de futebol, mas atualmente está sem clube. Ele já passou por equipes como a base do São Paulo, Atromitos, Kallithea FC, Portuguesa, Vilafranquense, São Caetano, Boituva e US Ivry.

Até agora, a data de estreia do reality ainda não foi confirmada, mas a expectativa é que ele vá ao ar ainda este ano. Resta saber se alguma de suas ex-namoradas famosas surgirá das águas para criar ainda mais polêmica no programa.