Henri Castelli é barrado em restaurante na Bahia; saiba motivo

Henri Castelli foi barrado por seguranças ao tentar entrar em um dos restaurantes do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, no último sábado, 24. O ator passou o último final de semana lá.

Castelli estava de camiseta e, na ocasião, os seguranças afirmaram que é proibida a entrada com esse tipo de vestimenta.

De acordo com a revista Veja, Henri estava com uma regata preta, com as cores da bandeira da Jamaica em uma ilustração de folha de maconha, rodeada pelos dizeres “Não entre em pânico, isto é orgânico” em inglês.

O ator não insistiu ou contestou a regra, se retirando de imediato do local. Depois disso, ele fez um post em seu Instagram elogiando sua estadia.



“A Bahia me energia! Celebrando a vida e a alegria nesse pedaço de paraíso!!! Vocês não sabem o bem que esses dias aqui me fizeram, amo Tivoli Ecoresort!”, escreveu ele.