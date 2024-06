Jogador rebate comentários homofóbicos sobre affair com Pabllo Vittar

Pabllo disse em programa de TV que ficou com um jogador - Foto: Reprodução | Instagram

Após sofrer hater depois de ter assumido que deu uns beijos na cantora Pabllo Vittar, o jogador de futebol Polidoro Jr, disse que as pessoas precisam respeitar a sexualidade das pessoas.

"Eu acho que é uma vibe tão 1900 e bolinha, sabe? Não tem nem o que falar, é uma gente atrasada. Tem que respeitar, independente de qualquer coisa que a outra pessoa quiser, desde que não esteja agredindo a integridade do próximo. Então, acho que é só uma vibe muito antiga, o pessoal precisa se atualizar. A palavra é aprender a ter respeito", disse em entrevista à revista Caras.

As especulações acerca de uma possível relação entre o jogador e a drag queen começaram após Pabllo participar do Programa da Virgínia, no SBT, e afirmar que se relacionou com um jogador de futebol.

Ainda, em entrevista, Polidoro afirmou que não se importa com os comentários preconceituosos e que está num momento de conhecer novas pessoas. "A gente está sempre conhecendo alguém, né? Mas não sei. No momento eu não sei como eu vou passar. Devo curtir uma noite por aí. Eu sei que eu estou solto e conhecendo várias pessoas legais também", afirmou.