Leila Pereira irá processar Dudu após ofensas nas redes sociais

Leila Pereira, presidente do Bahia - Foto: Cesar Greco | S.E. Palmeiras

As desavenças entre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o atacante Dudu deram o que falar nesta última semana. Após resposta ofensiva do atleta, através das redes sociais, a empresária abrirá um processo contra o jogador do Cruzeiro.

A mandatária do Verdão criticou a atitude do camisa 7 na sua última passagem, opinando que ele saiu do clube pela "Porta dos fundos", apenas dos títulos conquistados. A opinião de Leila não agradou Dudu, que respondeu através da sua conta no Instagram.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC", escreveu o jogador.

Segundo a jornalista Alicia Klein, o processo levará em conta o uso do termo "VTNC" que, segundo o entendimento, são siglas para o xingamento "vai tomar no...". Leila alega que a conduta foi agressiva e machista, além de desproporcional e desrespeitosa.