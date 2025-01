Mania de Você sairá do ar? Entenda denúncia no Governo contra a Globo

Mania de Você é alvo de denúncias no Governo - Foto: Reprodução | Globo

Mania de Você foi alvo de denúncias por causa do seu conteúdo e o Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça, estuda uma medida contra a atual novela das 21h da Globo. Mas o que pode mudar com a possível decisão do órgão?

A Coordenação de Política de Classificação Indicativa está fazendo uma análise da trama de João Emanuel Carneiro pelas denúncias de temas impróprios. Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, os denunciantes acusam a história de possuir uma linguagem imprória, além de cenas de nudez e violência.

Caso aceite as denúncias, o MJ pode recomendar o folhetim da Globo para "maiores de 18 anos", com exibições a partir das 22h, não mais 21h. No entanto, o órgão só tem o poder de orientar a emissora e não impor um horário para a produção ir ao ar.

Além disso, o caso no Governo não tem o poder de fazer Mania de Você sair do ar. Sendo assim, a novela seguirá na tela da Globo até o seu encerramento, previsto para o final de março.

Enquanto enfrenta o problema com o Ministério da Justiça, a trama da Globo também está sendo criticada por suas mudanças e sofrendo com a baixa audiência.