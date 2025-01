Globo planeja fim do Mais Você e define futuro de Ana Maria, diz site

Apresentadora deverá deixar grade fixa - Foto: Reprodução | TV Globo

A Globo já tem deixado claro o seu desejo por uma nova grade matinal para lançar a partir de 2026. A emissora estuda acabar com o Mais Você e faz planos envolvendo Ana Maria Braga.

Leia Mais:

>>> Louro Mané dá bronca em Ana Maria Braga ao vivo: "Vai começar"

>>> CBF e Globo fecham acordo para ter Joelma na Supercopa Rei

>>> Ana Maria Braga se afasta do ‘Mais Você’; saiba motivo

A informação foi confirmada por Lucas Pasin, do Splash, que disse que a veterana não será substituída por nenhum outro apresentador e vai passar a conduzir um formato por temporada.

A escolha de encerrar a rotina matinal, que vem tendo há mais de duas décadas, partiu da própria comunicadora. Sendo assim, os planos do canal é colocá-la em um novo produto. O teste será o reality Chef de Alto Nível, que vai fazer parte da programação nos próximos meses.

Ana Maria é um dos nomes mais poderosos dentro da Globo quando o assunto é publicidade. Por isso, ninguém pensa em deixá-la ir para outro canal.

Com o fim do Mais Você, Patrícia Poeta deverá ser mantida sozinha nas manhãs da emissora, com o Encontro, juntamente com os atuais jornalísticos.

A Portal A TARDE, a Comunicação da Globo negou a informação e disse que ela "não passa de mera especulação. Ana Maria segue no 'Mais Você' e não existe intenção alguma de mudança".