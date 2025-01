Ana Maria Braga se afasta do ‘Mais Você’; saiba motivo

Apresentadora falou sobre o afastamento nas redes sociais - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga se afastou do ‘Mais Você’ na manhã desta segunda-feira, 13. Ela revelou nas redes sociais que teve um mal estar e precisou tomar soro para se recompor.

“Bom dia! Aqui acordamos com uma leve indisposição, menina. Os excessos do final de semana não me fizeram muito bem”, disse ela. Há dois meses a apresentadora foi diagnosticada com Covid-19 pela quinta vez.

Ana Maria afirmou que retorna à apresentação do programa nesta terça-feira, 14. “Estou aqui recebendo soro para ficar prontíssima para amanhã. Cuide-se e lembre-se: beba água!”, aconselhou.