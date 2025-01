Ana Maria Braga anuncia remissão do câncer e comemora

Ana Maria Braga comemorou conquista na saúde - Foto: Reprodução | Globo

Ana Maria Braga falou em seu perfil do Instagram, nesta terça-eira, 31, que teve remissão total do câncer. Em 2020, o câncer no pulmão havia voltado metastático, nos rins e no cérebro. Nos últimos anos, ela vinha fazendo revisões periódicas para acompanhar a evolução do tratamento.

A comunicadora recebeu a notícia, nesta última semana de 2024, de seu médico, Antônio Carlos Buzaid, de que está curada.

"Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva", disse.

A contratada da Globo completou: "Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar".