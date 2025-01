Atriz Isis Valverde oficializa casamento em cerimônia discreta

Isis Valverde ao lado do marido, Marcus Buaiz - Foto: Reprodução/Instagram

O dia 24 de dezembro de 2024 teve um significado ainda maior para a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz. Noivos há pouco mais de um ano, os pombinhos oficializaram a união no civil em uma cerimônia discreta na última terça-feira.

O evento ocorreu por volta das 19h30 na mansão do casal e longe dos holofotes, segundo a Quem. A união contou com a presença de alguns amigos e familiares, além dos filhos do casal; Rael, filho de 6 anos de Isis com o modelo André Resende, e José Marcus e João Francisco, de 12 e 10, fruto do casamento do empresário com Wanessa Camargo.

Ainda segundo o site, a cerimônia religiosa de casamento será no dia 3 de maio de 2025, em Jarinu, no interior de São Paulo. O casal deseja fechar um aeroporto exclusivo para receber cerca de 60 jatos.

Isis Valverde e Marcus Buaiz ficaram noivos em dezembro do ano passado, durante uma festa, ao lado de amigos, em Angra dos Reis, nos Estados Unidos. No momento em questão, o casal vivia um relacionamento de oito meses.