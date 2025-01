Ana Maria Braga se despede de Ney Latorraca: "Lacuna imensurável"

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para lamentar a morte de Ney Latorraca - Foto: Reprodução | Globo, Instagram

Ana Maria Braga usou suas redes sociais para lamentar a morte de Ney Latorraca. A apresentadora do “Mais Você” e o ator eram amigos de longa data e dividiram diversas experiências profissionais ao longo dos anos.

Leia mais:

>> Lula comenta o legado de Ney Latorraca: "Levou milhões aos teatros"

>> Morre o ator Ney Latorraca, aos 80 anos de idade

>> Miguel Falabella homenageia Ney Latorraca: “Vou te amar sempre”

"Ney era mais que um colega de trabalho, era um amigo querido. A notícia de sua partida me deixou profundamente triste", desabafou Ana Maria. "Ele era um talento ímpar, um profissional dedicado e um ser humano incrível. Sua alegria contagiante e seu humor afiado farão muita falta para todos nós."

A apresentadora também relembrou a trajetória brilhante de Ney Latorraca nas artes cênicas. "Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível da televisão brasileira. Seus personagens marcaram a vida de muitos e continuarão a ser lembrados com carinho."

Ana Maria Braga finalizou sua homenagem com palavras de conforto à família e aos amigos de Ney Latorraca. "Meus sinceros sentimentos a todos que tiveram a oportunidade de conviver com esse grande artista. Ney, você será sempre lembrado com muito carinho."

Veja a publicação: