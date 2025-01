Morre o ator Ney Latorraca, aos 80 anos de idade

Ney Latorraca fez história da teledramaturgia brasileira - Foto: Renato Rocha Miranda | Divulgação

Ney Latorraca, renomado ator brasileiro com mais de cinco décadas de carreira no teatro, cinema e televisão, faleceu nesta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro, aos 80 anos de idade. O artista estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata e acabou falecendo devido a uma sepse pulmonar.

O ator teve o câncer diagnosticado em 2019. Ele chegou a ser operado e retirou a próstata. Entretanto, em agosto de 2024 a doença voltou já com metástase.

Carreira

Filho de um crooner e uma corista, Latorraca teve uma ligação com as artes desde o nascimento. Iniciou sua trajetória artística ainda na infância, participando de radionovelas e teatro estudantil.

Posteriormente, ingressou na televisão, começando como figurante e alcançando destaque em novelas, séries e programas humorísticos.

Nascido em 25 de julho de 1944 em Santos, São Paulo, Ney Latorraca foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Sua trajetória profissional teve início nos anos 1960, quando ingressou na Escola de Arte Dramática da USP.

Ele destacou-se em produções marcantes da televisão brasileira, como as novelas "Estúpido Cupido" e "O Cravo e a Rosa", além de seriados como "TV Pirata" e "Vamp", que marcaram gerações, rendendo-lhe diversos prêmios ao longo da carreira.