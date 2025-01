Miguel Falabella homenageia Ney Latorraca: “Vou te amar sempre”

Ney Latorraca estava internado desde o último dia 20 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator e diretor Miguel Falabella homenageou o amigo Ney Latorraca, que faleceu na manhã desta quinta-feira, 26, aos 80 anos, no Rio de Janeiro, após enfrentar complicações de uma sepse pulmonar decorrente de um câncer de próstata. O artista estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea.

“Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente”, iniciou Falabella em uma publicação no Instagram.

No post, Miguel descreveu Ney como “um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeira”. Além disso, ele lembrou com gratidão o legado deixado por Ney. “Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre”, disse.

Falabella aproveitou para destacar que Marília Pêra e José Wilker, também grandes nomes da arte brasileira, estariam aguardando Ney com “todas as honras merecidas”. “Porque você sempre foi capa”, enfatizou.

Ele completou: “Vou cuidar da sua memória. Aliás, toda uma geração hoje te reverencia e promete manter acesa a chama da sua história”.

