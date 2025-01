Ator de ‘Em Ritmo de Fuga’ morre em decorrência de um acidente

Hudson Meek morreu aos 16 anos de idade em decorrência de um acidente automobilístico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Responsável por interpretar a versão mais jovem do protagonista Baby no filme ‘Em Ritmo de Fuga’, de Edgar Wrigh, o ator Hudson Meek morreu aos 16 anos de idade em decorrência de um acidente automobilístico. A família confirmou a notícia no Instagram oficial do artista.

Leia também:

>> ‘O Auto da Compadecida 2’ e mais: veja os filmes em cartaz em Salvador

>> 'Superman' bate recorde impressionante antes do lançamento; saiba qual

>> “Não acho fundamental”, diz Matheus Nachtergaele sobre o Oscar

“Os nossos corações estão quebrados por ter que compartilhar com vocês que Hudson Meek foi para casa com Jesus nesta noite. Os 16 anos dele nesta Terra foram curtos demais, mas ele realizou muita coisa, e impactou todas as pessoas que conheceu”, escreveram os familiares do ator.

Veja a publicação:

O jovem artista começou a carreira em 2014, com um papel não creditado na comédia ‘Papai Noel Vigarista’. Seu trabalho no drama religioso ‘90 Minutos no Paraíso’ (2015) o catapultou para oportunidades como ‘Em Ritmo de Fuga’ e papéis pontuais em séries como ‘MacGyver’, ‘Legacies’, ‘Encontrados’ e ‘Genius’.

Além disso, Hudson Meek deixou uma performance inédita no filme ‘The School Duel’, produção independente que viajou por alguns festivais nos EUA durante o ano de 2024.