“Não acho fundamental”, diz Matheus Nachtergaele sobre o Oscar

O ator Matheus Nachtergaele, que eternizou o personagem João Grilo em ‘O Auto da Compadecida’, deu uma opinião polêmica sobre o Oscar. Questionado pelo Cineinsite A TARDE sobre a sua expectativa em relação às possíveis indicações para ‘Ainda Estou Aqui’, que conta com Selton Mello — seu grande parceiro de elenco no longa de Guel Arraes — como Rubens Paiva, o ator revelou não achar a premiação fundamental.

“O Oscar é um prêmio da indústria americana, eu acho legal, mas não acho fundamental. Tomara que ganhe, mas não acho que isso deva preocupar muita gente. Vamos torcer!”, disse Nachtergaele.

Pré-estreia em Salvador

Salvador recebeu um pouco do fantástico mundo de Ariano Suassuna nesta quinta-feira, 19, com a pré-estreia de ‘O Auto da Compadecida 2’. Realizado em um cinema da capital baiana, o evento reuniu parte do elenco do longa, além de convidados e outras personalidades.

Na ocasião, Matheus Nachtergaele deu um depoimento forte sobre o impacto da obra lançada em 2000 na vida dele e do amigo Selton Mello, que interpreta Chicó. “Selton e eu fomos jogados para dentro do coração das pessoas quando ‘O Auto da Compadecida’ estreou na virada do milênio. [...] Nós éramos atores que já tínhamos alguma experiência, Selton começou a trabalhar bem menino, principalmente em televisão, mas ambos já tínhamos feito algo no cinema. Guel Arraes nos deu a possibilidade de sermos comediantes. Isso mudou nossas vidas”, afirmou.

Novas tecnologias

Nachtergaele também comentou sobre as tecnologias usadas em ‘O Auto da Compadecida 2’. “O filme está muito lindo. Tudo foi feito com tecnologias que não haviam sido utilizadas no Brasil ainda dando ao ‘O Auto da Compadecida’ um aspecto mais teatral”, disse.

É mais bonito de olhar do que o primeiro, mas o primeiro será para sempre o filme dos nossos corações. Essa é uma festa, uma celebração para a gente reencontrar esses dois heróis do Brasil, heróis da sobrevivência do Brasil. Matheus Nachtergaele - ator

Como seria João Grilo e Chicó na Bahia

Na oportunidade, o ator aproveitou para imaginar como seria uam aventura de João Grilo e Chicó na Bahia. “Poderia ser bem possível, porque o Nordeste tem características diferentes em cada estado e eu observo muito isso como ator. Mas há alguma coisa que também é parecida. Eu acho que o João Grilo e Chicó vivem num ambiente bem árido, talvez no interior da Bahia se pareça com esse ambiente de origem dos personagens de Ariano Suassuna”, finalizou.