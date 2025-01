‘O Auto da Compadecida 2’ e mais: veja os filmes em cartaz em Salvador

A principal estreia da semana é ‘O Auto da Compadecida 2’ - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada para todos os públicos, com opções que vão desde grandes lançamentos até filmes de estúdios independentes. Entre as novidades, destacam-se filmes para toda a família, dramas e romances emocionantes. A principal estreia da semana é ‘O Auto da Compadecida 2’, mas a diversidade de títulos em cartaz garante alternativas tanto para quem busca histórias leves e engraçadas quanto para quem prefere produções mais reflexivas.

Leia mais:

>> 'Ainda estou aqui' é o quinto filme mais visto no Brasil em 2024

>> Fernanda Torres sobre 'Ainda Estou Aqui': "Fazemos essa ponte com o mundo"

>> 'É Assim que Acaba': Diretor nega acusação de assédio de Blake Lively

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

O AUTO DA COMPADECIDA 2

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

SONIC 3: O FILME

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um novo e poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo que eles já enfrentaram antes. Com suas habilidades superadas em todos os sentidos, a Equipe Sonic deve buscar uma aliança improvável na esperança de parar Shadow e proteger o planeta.



MUFASA: O REI LEÃO

Explorando a improvável ascensão do amado rei das Terras do Reino, ‘Mufasa: O Rei Leão’ convoca Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal.

CRÔNICA DE UMA RELAÇÃO PASSAGEIRA

Charlotte e Simon se conhecem em uma festa. Ela é uma mãe e solteira, já ele é um homem casado e sua esposa está grávida. Eles se reencontram num bar e começam um relacionamento repleto de percalços. Ela é mais extrovertida, ele é mais tímido e retraído. A princípio, ambos concordam em viver uma relação apenas de aventuras, mas tudo se complica quando os dois criam sentimentos um pelo outro.

COMO GANHAR MILHÕES ANTES QUE A AVÓ MORRA

M é um jovem que decide cuidar da vó que está doente, mas ele não está muito feliz com a ideia. Motivado tanto pela ambição do dinheiro que a avó dele guarda, quanto por sentimentos que ele não consegue entender, a culpa, arrependimento e o desejo por uma vida melhor, ele arquiteta um plano para conquistar a preferência da avó antes que ela faleça.

QUEER

Ambientado na Cidade do México na década de 1940, o filme acompanha Lee que, após fugir de uma operação antidrogas em Nova Orleans, vagueia pelos clubes da cidade e se apaixona pelo usuário de drogas Allerton, um militar aposentado da Marinha dos Estados Unidos.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!