'É Assim que Acaba': Diretor nega acusação de assédio de Blake Lively

Blake Lively entrou com um processo na última sexta-feira, 20, contra Justin Baldoni, diretor do longa 'É Assim que Acaba', acusando-o de assédio sexual e de orquestrar uma campanha para prejudicar sua reputação em Hollywood. Entre as alegações, a atriz afirma que Baldoni mostrou vídeos de mulheres nuas, discutiu seu antigo vício em pornografia e fez comentários sobre o peso dela e a morte de seu pai sem ser solicitado.

Lively também acusa o diretor de tentar adicionar cenas de sexo explícito ao filme, incluindo sequências que mostrariam o rosto dela durante um orgasmo. Além disso, documentos apresentados no processo mencionam mensagens entre o agente de Baldoni e um publicista, onde um deles teria dito: "Gostaria de sentir que ela [Lively] pode ser enterrada".

Em resposta às acusações, Baldoni negou veementemente os relatos por meio de sua defesa. "É uma vergonha que a sra. Lively faça acusações tão sérias e que sejam categoricamente falsas... isso é mais uma tentativa desesperada de 'consertar' a sua reputação negativa, construída a partir de suas próprias declarações e ações", afirmou a declaração oficial.

O processo também aponta que os atritos entre Lively e Baldoni surgiram por diferenças criativas sobre o marketing do filme. Enquanto a atriz queria um tom mais positivo, o diretor defendia o foco na questão da violência doméstica abordada na trama.