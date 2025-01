Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual

Justin Baldoni e Blake Lively em cena do filme 'É Assim Que Acaba' - Foto: Divulgação

Blake Lively está processando Justin Baldoni por assédio sexual durante as filmagens de 'É Assim Que Acaba', de acordo com informações divulgadas pelo TMZ. A atriz também acusa Baldoni de ter orquestrado uma campanha para prejudicar sua imagem, o que, segundo ela, causou danos emocionais à sua família e afetou sua carreira.

Leia mais:

>> Regina Duarte causa com opinião sobre filme 'Ainda Estou Aqui'

>> “Não acho fundamental”, diz Matheus Nachtergaele sobre o Oscar

>> 'Duna: A Profecia': Série é renovada para segunda temporada pela HBO

A defesa de Baldoni descreve as acusações de Blake como uma "tentativa infundada da atriz para restaurar sua imagem", afirmando que as alegações são "falsas, ultrajantes e indecorosas, com o intuito de prejudicar o ator publicamente".



O lançamento de 'É Assim Que Acaba', em agosto, foi marcado por diversas polêmicas. Ainda de acordo com documentos obtidos pelo site 'TMZ', uma briga nos bastidores teria ocorrido entre Blake Lively e Justin Baldoni, que além de ser o protagonista do filme, também o dirigiu.

A situação gerou um clima tenso, que levou a uma reunião geral com a participação de Blake, Ryan Reynolds (marido da atriz) e outros membros da produção, a fim de resolver o que ela considerava um ambiente de trabalho hostil.

Durante essa reunião, foram feitas uma série de exigências em relação ao comportamento de Baldoni, incluindo que ele não mostrasse mais fotos nuas de mulheres para Blake, que não mencionasse mais seu antigo vício em pornografia ou suas conquistas sexuais, e que evitasse fazer comentários sobre o peso da atriz e a morte de seu pai.

Além disso, uma exigência específica foi que não houvesse adições de cenas de sexo, sexo oral ou clímax que não estivessem no escopo do roteiro aprovado pela atriz.

Histórico de conflitos

Um dos episódios mais polêmicos ocorreu quando Baldoni perguntou sobre o peso de Blake à sua treinadora, alegando que sentia dores nas costas e de que precisava dessa informação para evitar lesões em uma cena em que teria que levantar a atriz. Blake teria se sentido desconfortável e envergonhada com a pergunta, o que gerou ainda mais atrito entre os dois.

Além disso, a atriz ficou irritada com um beijo muito longo dado por Baldoni durante uma das cenas, que teria ultrapassado o tempo necessário para a gravação.

A ação movida por Blake também revela que o filme fracassou em parte devido ao intenso conflito sobre como ele deveria ser comercializado. Enquanto a atriz preferia uma abordagem mais otimista, que destacasse a resiliência de sua personagem, Baldoni insistia em focar na violência doméstica, o que gerou divergências criativas entre os dois.



Além disso, a atriz, que também é produtora do filme, pediu a seu marido, Ryan Reynolds, para reescrever parte do roteiro, uma vez que a versão inicial não a agradava. No entanto, Baldoni rejeitou as alterações propostas por Reynolds, o que causou ainda mais desentendimentos.

Blake, em entrevista ao 'E! News', revelou que a cena do telhado foi escrita por seu marido e embora Baldoni tenha elogiado Ryan, chamando-o de "gênio criativo", nunca confirmou sua participação no roteiro e na elaboração da cena mencionada por Blake.