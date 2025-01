Fernanda Torres sobre 'Ainda Estou Aqui': "Fazemos essa ponte com o mundo"

A atriz Fernanda Torres compartilhou suas impressões sobre o sucesso de 'Ainda Estou Aqui' - Foto: Divulgação

A atriz Fernanda Torres compartilhou suas impressões sobre o sucesso crescente de 'Ainda Estou Aqui', que tem conquistado tanto o Brasil quanto o público internacional. Em entrevista ao The Playlist, ela falou sobre a forte recepção emocional que o filme tem gerado.

“Acho que é porque a personagem é tão contida que o público fica tipo ‘Qual é a palavra?’. Eles ficam querendo que ela grite, chore, mas ela não faz isso. Então, o público faz isso por ela”, explicou Fernanda.

'Ainda Estou Aqui', ambientado no Brasil de 1971, traz a história verídica de Eunice Paiva, uma mãe que se torna ativista após o marido ser sequestrado pela ditadura militar. “Então, para o Brasil, o filme criou esse tipo de orgulho de que uma história, uma história tão brasileira, está tocando os corações das pessoas no exterior”, continuou a atriz, destacando o impacto internacional da obra.

Ela também comentou sobre a relação do Brasil com o mundo, explicando: “O Brasil é uma ilha continental de falantes de português. Então vivemos muito isolados. Consumimos nossa cultura com muita paixão. Mas de vez em quando, falamos com o mundo, fazemos essa ponte com o mundo, e toda vez que isso acontece, temos muito orgulho disso", concluiu.

Com direção de Walter Salles e um elenco que inclui Selton Mello e Fernanda Montenegro, o filme segue em cartaz nos cinemas.