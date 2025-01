Especial Roberto Carlos teve Gilberto Gil e homenagem à Jovem Guarda

Especial "RC 50" comemorou o cinquentenário do programa na TV Globo - Foto: Divulgaçao | TV Globo

A 50ª edição do Especial Roberto Carlos na TV Globo, exibida na noite desta sexta-feira, 20, foi marcada por muitas emoções. Com homenagens aos ex-parceiros da Jovem Guarda, o programa gravado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, teve as participações de Wanderléa, Zeca Pagodinho, Paulo Ricardo e do baiano Gilberto Gil.

O show foi aberto com o hit “Esse Cara Sou Eu”, que explodiu em 2012 na trilha sonora da novela “Salve Jorge”. Após a apresentação, mas ainda usando a música como referência, Roberto Carlos, hoje com 83 anos de idade, exaltou aqueles homens que amam de verdade as suas mulheres.

Em seguida, o “Rei” cantou outro hit da sua carreira. “Como é Grande o meu Amor por Você”, que ficou culturalmente marcada como uma declaração relacionada ao amor materno, foi a segunda canção entoada pelo cantor no Especial RC 50.

Gilberto Gil apareceu na sequência, sendo anunciado por Roberto Carlos como “verdadeiro patrimônio da nossa cultura e da nossa música”. Juntos, os dois cantaram “Vamos Fugir” e “A Paz”, duas pérolas do cancioneiro brasileiro, de autoria do compositor baiano.

Após a passagem de Gil pelo palco, Roberto Carlos iniciou as homenagens a seus antigos parceiros da Jovem Guarda. O primeiro foi Erasmo Carlos, histórico roqueiro brasileiro que faleceu em novembro de 2022. Para seu camarada, o “Rei” cantou o clássico “Amigo”, uma das muitas composições de autoria dos dois.

Na sequência, o clássico “Detalhes” foi entoado com emoção por Roberto Carlos e pelo público que lotou o Allianz Parque. Hit consagrado, a música esteve presente em todas as edições do Especial nos seus 50 anos.

Samba, rock e sertanejo

O “Rei” nunca foi um sambista. Mas o gênero musical mais tradicional do Brasil também esteve presente. O cantor Zeca Pagodinho e o músico Pretinho da Serrinha subiram ao palco para se apresentar junto a Roberto Carlos, cantando “Deixa a Vida me Levar” e “Sonho Meu”, imortal canção de Dona Yvone Lara.

Depois da mais tradicional “black music” brasileira, veio a mais tradicional “black music” norte-americana: o rock. O hit “Eu sou Terrível”, lançado por Roberto Carlos ainda nos anos 1960, foi apresentado por vídeo, tocado por uma grande banda de rock, com a participação de vários músicos.

Roberto Carlos posa para foto com convidados do Especial nos bastidores do show | Foto: Divulgaçao | TV Globo

O rock continuou presente por mais um tempo, após Roberto anunciar mais três convidados: João Barone, Paulo Ricardo e Roberto Frejat. Em homenagem à Jovem Guarda, eles cantaram “O Calhambeque”, outro clássico roqueiro do “Rei” composto nos anos 1960.

O trio de roqueiros ainda seguiram no palco para cantar outros dois rocks de Roberto Carlos: “Mexerico da Candinha” e “Lobo Mau”.

A música brasileira seguiu sendo homenageada em suas mais variadas formas. Roberto Carlos chamou a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, cantando com eles um dos hinos do cancioneiro nacional e outra canção bem conhecida de seu repertório: “Evidências” e “Sinônimos”.

Encerrando essa parte do show, Roberto Carlos cantou “Nossa Senhora”, uma espécie de oração a Maria, mãe de Jesus.

Reta final

Encaminhando para a reta final do show, o “Rei” chamou para o palco as atrizes Sophie Charlotte, Dira Paes e Letícia Colin. As artistas da TV Globo cantaram, ao lado de Roberto Carlos, outro clássico de seu repertório: “Olha”.

Em um trecho da apresentação dedicado ao amor e às mulheres, ainda junto às atrizes, Roberto Carlos emendou “Como Vai Você”, do amigo Erasmo.

Depois de cantar sozinho “Bicho Solto”, Roberto Carlos convidou Wanderléa, parceira de Jovem Guarda, que cantou com ele “Na paz do seu Sorriso” e “Ternura”.

O show terminou com o “Rei” cantando “Jesus Cristo”, outra espécie de oração cristã que ficou consagrada em sua voz, e depois a clássica “Emoções”, recebendo no final todos os convidados que participaram do show.