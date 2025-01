Lula comenta o legado de Ney Latorraca: "Levou milhões aos teatros"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a perda - Foto: Reprodução | Youtube

Internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata, Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26, em decorrência de uma sepse pulmonar. Aos 79 anos, o ator e diretor deixa um legado inigualável na televisão, no cinema e no teatro.

Leia mais:

>> PGR nega soltura de general acusado por tramar morte de Lula

>> Três governadores contestam decreto sobre uso da força policial

>> STF deve julgar ações sobre bets, marco de internet e emendas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a perda, destacando a importância de Ney para a cultura brasileira. “Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em Vamp, o Barbosa, da TV Pirata, e o Arandir em O Beijo no Asfalto, com Tarcísio Meira, no cinema. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", disse Lula.

Lula também destacou o sucesso de 'O Mistério de Irma Vap', peça que Ney protagonizou ao lado de Marco Nanini e que entrou para o Guinness Book após 11 anos em cartaz, levando mais de três milhões de pessoas aos teatros.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também homenageou o artista. “O Brasil se despede hoje de Ney Latorraca, este grande ator brasileiro que deu vida a personagens marcantes. Seu talento ficará eternizado em nossas memórias. Nossos sentimentos à família, aos amigos e à classe artística”, afirmou.