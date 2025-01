Globo fará especial com Claudia Leitte, Daniela e Brown

Caldeirão com Mion terá especial sobre Axé - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está planejando um novo especial para os 40 anos da axé music. Depois do Altas Horas, o Caldeirão com Mion fará gravações especiais para comemorar o gênero musical e convidou pouco mais de 15 cantores para os musicais.

De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, a atração será gravada nos dias 29 e 30 deste mês de janeiro, em Salvador. As filmagens serão no Candyall Gheto Square.

Estão confirmados Claudia Leitte, Daniela Mercury, Durval Lelys, Timbalada, Tatau, Carlinhos Brown, Carla Visi, Olodum, Márcia Freire, Reinaldinho, É o Tchan, Emanuelle Araújo, Tony Salles, Ricardo Chaves, Márcio Victor, Cortejo Afro e Sarajane.

Os ingressos para o público interessado em assistir à gravação do programa da Globo já estão sendo vendidos.