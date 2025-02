Já é Carnaval? Timbalada leva multidão para o Farol da Barra

Show gratuito da Timbalada no Farol da Barra - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

Faltam 20 dias para o começo oficial do Carnaval de Salvador, mas a cidade já está respirando a folia. No final da tarde desta sexta-feira, 7, o Farol da Barra parou para aproveitar um show totalmente de graça da Timbalada, que está com uma agenda lotada de eventos: 15 até o início da festa, além dos 17 já fechados para o período mais aguardado do verão.

“A gente não para, na verdade. Acaba o carnaval, a gente retoma a nossa agenda normal. Por mais que seja junho, julho, que é um momento mais baixo, a gente teria menos shows, mas não, a Timbalada tem show pra caramba”, comentou Denny Denan, um dos vocalistas da Timbalada ao Portal A TARDE. Ele disse que não há qualquer preparação específica para a festa, pois trabalham muito o ano todo para este momento.

Para o Carnaval, o público pode esperar música nova da banda, que faz mistério sobre possíveis participações que podem receber no trio elétrico em um dos dias do desfile.

Enquanto a festa oficialmente não inicia, turistas e baianos acompanharam os clássicos do grupo. A argentina Alejandra Suarez garantiu que ficou impressionada com os sons tão característicos que somente Salvador possui. “Não tem como ficar parada. Estou impressionada com a energia”, comentou a turista, que disse que chegou na quarta-feira, 6, mas não ficará a tempo de aproveitar o Carnaval.

Veja vídeo do show:

As amigas cariocas Maria Oliveira e Carmen Santos já conheciam a cidade, mas pela primeira vez estão no período do verão na cidade. “Somos apaixonadas pelo axé, pelas músicas e tudo mais aqui. Agora estamos experimentando o verão aqui, e amando. Quem sabe da próxima vez não estaremos aqui no carnaval. Vamos tentar”, confessou.

Show marca abertura da folia no Brasil

A Timbalada foi a escolhida da Ambev para fazer o show que, segundo a empresa, tem como objetivo abrir oficialmente o Carnaval do Brasil. “É muito bom ver esse ponto turístico tão cheio para curtir esse momento de abertura oficial da festa no Brasil”, falou Buja Ferreira.

Rômulo Piredda, diretor regional da marca, explicou o motivo da cidade receber o evento: “É importante a celebração e a gente traz pra Salvador essa abertura da campanha nacional nossa. É um momento de festejar a nossa cultura. A escolha tem relação com os 40 anos da Axé Music, mas também porque a cidade já respira o carnaval”.

Isaac Edigton, presidente da Saltur, comentou a importância que o evento representa para a capital baiana. “A empresa escolheu Salvador para a abertura oficial do carnaval do Brasil devido a essa relevância que o carnaval possui”, afirmou.