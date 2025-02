Banda EVA cancela show gratuito após reclamação de moradores

Festa celebraria os 45 anos da banda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Banda EVA anunciou nesta sexta-feira, 7, por meio de suas redes sociais, o cancelamento do show gratuito que aconteceria no próximo domingo, 9, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Segundo comunicado oficial, a decisão foi tomada após solicitação de moradores da região e em alinhamento com os órgãos públicos.

O evento celebraria os 45 anos da banda, atualmente liderada por Felipe Pezzoni, e os 40 anos da axé music. O grupo não divulgou uma nova data ou local.



Confira o comunicado na íntegra