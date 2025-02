Grátis: Banda EVA anuncia show no Santo Antônio Além do Carmo

Saiba maisdetalhes da apresentação - Foto: Divulgação

A banda EVA anunciou um show surpresa: o EVA no Carmo. A apresentação acontece neste domingo, 9, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 16h.

A apresentação será gratuita, em comemoração pelos 45 anos da Banda EVA, que faz aniversário no dia 11 de fevereiro, além de celebrar os 40 anos da axé music.

“Quero todo mundo junto com a gente nesse show. Será uma verdadeira viagem pela história do EVA, com muito alto astral e leveza. Vamos juntos matar a saudade e celebrar esse momento tão importante para o Eva e para a axé music”, disse o vocalista, Felipe Pezzoni.