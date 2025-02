Shows no Pelourinho voltam a ser cancelados após desabamento

Incidente deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) anunciou a suspensão da programação cultural prevista para esta quinta-feira, 6, em solidariedade às vítimas do desabamento ocorrido na Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho. O incidente deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

As atividades do programa “Amô pelo Pelô” também foram suspensas na última quarta-feira, 5, dia da tragédia. O desabamento gerou grande comoção em todo o país.

A Secult-BA ainda não informou novas datas para os eventos suspensos.

Tragédia em igreja impacta trabalhadores

O desabamento do teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, no Pelourinho, nesta quarta-feira, 5, deixou não apenas uma jovem de 26 anos morta e cinco feridos, mas também causou um impacto direto no trabalho das pessoas que dependem da movimentação no local.

Um exemplo disso é o guia turístico Ricardo Luciano Dias, que, em entrevista ao Portal MASSA!, afirmou que o incidente foi um "baque" para os visitantes, impactando o fluxo de turistas interessados em conhecer os patrimônios históricos da cidade e, consequentemente, afetando seu trabalho.

"A gente já está tendo um baixo fluxo de turistas. E isso foi um 'baque' para as pessoas que estão visitando Salvador. Será que as outras igrejas não podem acontecer o mesmo? Então isso acaba se tornando um problema pra nós trabalhadores", comentou.