"Tinha esperança de conhecer a igreja", diz turista após tragédia

Desabamento da igreja aconteceu na quarta-feira (5) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

O Centro Histórico de Salvador foi palco de uma tragédia com o desabamento do teto da igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, no Pelourinho, nesta quarta-feira (5). O acidente, que deixou cinco feridos e uma pessoa morta, gerou um sentimento de apreensão entre os baianos e turistas que tinham expectativas em visitar a região.

A reportagem do Portal MASSA! esteve no lugar da fatalidade nesta quinta-feira (6) e conversou com o guia de turismo Ricardo Luciano Dias. Ele afirmou que a estrutura apresentava sinais de desabamento há algum tempo e que os visitantes frequentemente comentavam sobre as rachaduras no teto, temendo um acidente.

"Os próprios turistas que nós guiávamos dentro da igreja avisavam sobre o teto. No domingo, uma pessoa olhou para o teto e viu que não estava encaixado as madeiras, estava já descolada praticamente. O turista me perguntava se não iam restaurar e eu dizia que só futuramente e agora olha o acidente que teve agora aí. Os turistas que estão em Salvador vão ficar até com medo de visitar as outras igrejas, eu creio", comentou.

Turistas 'cismados' com o local

A região do Centro Histórico de Salvador é muito popular entre os turistas que, mesmo após a ocorrência, seguiram seus roteiros de visitas nesta quinta. Apesar da preocupação com a situação, alguns relataram em entrevista ao MASSA! que o episódio não afetou suas expectativas em conhecer os pontos da cidade

Exemplo disso é Amanda Karla, que saiu de Goiás com sua filha para conhecer a capital baiana pela primeira vez e relatou que, por pouco, não estava na igreja no momento do acidente. "Fiquei muito triste. Inclusive, é um pouco assustador, porque estava no meu roteiro (a igreja), a gente tinha um plano de vir na igreja hoje e a tragédia, infelizmente, aconteceu ontem. Então foi muito impactante para a gente, sim, mas não me considero insegura, vou continuar o meu roteiro", disse.

Ivete e Amanda Karla, mãe e filha, turistas de Goiânia | Foto: Amanda Souza | Portal MASSA!

A mesma sensação foi compartilhada por Gilvan Marçal, morador de Brasília, que afirmou ser um grande fã da capital baiana, de sua cultura e seus pontos turísticos. Ele afirmou que tinha muita esperança em conhecer o centro religioso e ficou abalado ao saber da fatalidade, opinando que os órgãos responsáveis deveriam dar mais atenção aos patrimônios históricos da cidade.

"Eu soube há pouco tempo e fiquei bastante triste, eu tinha esperança de conhecer a igreja, mas vou tirar a foto de fora e do que puder. Eu tenho uma opinião, acho que os órgãos de restauração de patrimônio precisam verificar a segurança desses lugares e, principalmente, restaurar, porque restaurar não é reformar, então eu acho que falta um incentivo de verba para poder deixar mais seguro os locais para os visitantes", expressou.