Com chuva, Sosthenes explica riscos de novo desabamento na igreja

Acidente deixou uma pessoa morta e cinco feridas - Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Após o recente desabamento do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis, no Pelourinho, ocorrido na tarde de quarta-feira, 5, e a chuva que começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 6, na capital baiana, surgiu a preocupação com o risco de novos desabamentos na igreja.

Em resposta ao portal A Tarde, o diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, tranquilizou, afirmando que não acredita que a igreja será afetada, pois o desabamento foi no forro, e não no telhado.



"A priori, hoje não. Até porque foi o forro, não foi o telhado. A gente acompanhou lá de dentro o que aconteceu, e embora exista a possibilidade da chegada do sistema Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAM) na capital, os meteorologistas não indicam que ele chegue com a mesma intensidade que atingiu outras cidades em Salvador ", afirmou.

Sosthenes ainda informou que a igreja permanece fechada até que as medidas necessárias sejam tomadas pelos órgãos competentes para garantir a segurança e afastar qualquer risco adicional.

Acidente

O acidente resultou na morte de Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP), que estava a passeio na capital baiana após viajar para Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, com amigos. Além da jovem, outras cinco pessoas ficaram feridas.

