Desabamento: vítima era turista e tinha acabado de chegar em Salvador

A Polícia Civil identificou a vítima como Giulia Panchoni Righetto - Foto: Reprodução

A mulher que morreu com o desabamento do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis era turista e tinha acabado de chegar de Morro de São Paulo durante viagem com amigos. O desmoronamento do teto da igreja, localizada no Pelourinho, aconteceu na tarde desta quarta-feira, 5, e deixou uma pessoa morta e cinco feridos.

A Polícia Civil identificou a vítima como Giulia Panchoni Righetto. Ela era natural de Ribeirão Preto (SP), estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou.

Segundo Camila Albuquerque, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), a vítima tinha vindo de São Paulo e estava com amigos há mais de uma semana em Morro de São Paulo. De acordo com a titular, a vítima havia chegado ontem, 4, na capital baiana.

Segundo CBM, três viaturas da corporação atuaram na ocorrência | Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

“Os outros amigos dela passam bem e inclusive já estão na delegacia. Um dos amigos já fez o reconhecimento dela e a reconheceu como sendo a amiga que estava com ela. Ela e a amiga estavam na parte central da igreja ficaram lesionadas, mas a amiga, teve um corte superficial entre as sobrancelhas”, disse ela.

Ela explica ainda que a jovem estava com mais dois amigos que estavam na sala de selos, distante da parte central da igreja, e não ficaram feridos.

Acidente

Na manhã desta quarta-feira, 5, a parte central do teto da Igreja da Ordem 1ª de São Francisco de Assis caiu matando uma mulher e deixando outras cinco pessoas feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas por uma guarnição do 12º BBM/Salvar e os militares seguem realizando varredura, à procura de outras.

Ainda conforme o CBM, três viaturas da corporação atuaram na ocorrência, além disso, o local está isolado e a Polícia Militar também acompanhou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.